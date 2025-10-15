Icon

خطوات الحصول على شريحة بيانات البرنت في دقيقة واحدة Icon ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك Icon الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر Icon وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة Icon 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس  Icon ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض Icon فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة Icon إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة Icon ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

تراجع أسعار النفط

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
تراجع أسعار النفط
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لتحذير وكالة الطاقة الدولية بشأن احتمال وجود فائض في المعروض العام المقبل، فضلًا عن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” 12 سنتًا، أو 0.19% لتصل إلى 62.27 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 10 سنتات، أو 0.17% إلى 58.60 دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

أوكرانيا تتسلم شحنة من النفط الأمريكي لأول مرة

أوكرانيا تتسلم شحنة من النفط الأمريكي لأول مرة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار النفط اليوم
السوق

ارتفاع أسعار النفط اليوم

السوق
ارتفاع أسعار النفط
السوق

ارتفاع أسعار النفط

السوق