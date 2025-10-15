تراجع أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لتحذير وكالة الطاقة الدولية بشأن احتمال وجود فائض في المعروض العام المقبل، فضلًا عن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” 12 سنتًا، أو 0.19% لتصل إلى 62.27 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 10 سنتات، أو 0.17% إلى 58.60 دولارًا.