Icon

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق  Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon عقار جديد يحفز تكوين أسنان طبيعية.. وداعًا لمشاكل الزراعة Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون Icon وظائف إدارية شاغرة في روابي القابضة Icon وظائف شاغرة بـ فروع عيادات ديافيرم Icon محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح Icon وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم وسط ارتفاع الدولار

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
تراجع سعر الذهب اليوم وسط ارتفاع الدولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم

وهبط سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4082.95 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:44 بتوقيت غرينتش.

قد يهمّك أيضاً
سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد

سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد

انخفاض سعر الذهب اليوم وتراجع الدولار يحدّ من الخسائر

انخفاض سعر الذهب اليوم وتراجع الدولار يحدّ من الخسائر

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4097.40 دولار للأونصة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد