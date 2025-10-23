تراجع سعر الذهب اليوم وسط ارتفاع الدولار

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر عقار جديد يحفز تكوين أسنان طبيعية.. وداعًا لمشاكل الزراعة وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون وظائف إدارية شاغرة في روابي القابضة وظائف شاغرة بـ فروع عيادات ديافيرم محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.
وهبط سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4082.95 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:44 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4097.40 دولار للأونصة، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.