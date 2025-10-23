تراجع سعر الذهب اليوم وسط ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم

وهبط سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4082.95 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:44 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4097.40 دولار للأونصة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.