Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم  Icon السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار Icon شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام Icon المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام Icon وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن حرب غزة انتهت وسيتم إعمار القطاع

ترامب: الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم وقام بعمل رائع لبلاده

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٤ مساءً
ترامب: الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم وقام بعمل رائع لبلاده
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في قمة السلام بشرم الشيخ، بأداء وإنجازات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

محمد بن سلمان قائد ملهم

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي بعد توقيع وثيقة اتفاق غزة بمؤتمر السلام في شرم الشيخ: “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم، وقام بعمل رائع لبلاده وهو صديق عزيز وأود أن أتقدم له بجزيل الشكر”.

قد يهمّك أيضاً
أول تعليق من سبأ باهبري بعد تعيين ابنه طراد مديرًا للشؤون الخاصة لولي العهد

أول تعليق من سبأ باهبري بعد تعيين ابنه طراد مديرًا للشؤون الخاصة...

الفتح يزيد جراح الشباب بثنائية في دوري محمد بن سلمان

الفتح يزيد جراح الشباب بثنائية في دوري محمد بن سلمان

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد، أن حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق الآن إلى القطاع، مضيفا أن إعادة الرهائن جزء من نجاح اتفاقية إنهاء الحرب في غزة، وسنعمل على إعادة إعمار القطاع.

وأضاف دونالد ترامب: “نأمل أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط .. وما حدث في غزة أمري مريب”.

وكان ترامب افتتح قمة السلام التي عقدت اليوم الاثنين في شرم الشيخ. وقال: “هذا يوم عظيم للشرق الأوسط”. وأوضح أن الوثيقة بشأن اتفاق غزة هي شاملة.. ستوضح القواعد واللوائح”.

وصرّح بأن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط هدد باندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب عقب توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار النهائي في شرم الشيخ بغزة: “سمعت لسنوات أن هذا أكبر اتفاق ولن يتم التوصل إليه أبدا”. وأضاف ترامب: “هذا هو أكبر اتفاق، والأكثر تعقيدا، بالإضافة إلى ذلك، إنه مكان يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة، مثل الحرب العالمية الثالثة. يقولون إن الحرب العالمية الثالثة ستبدأ من الشرق الأوسط. هذا لن يحدث.”

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام
العالم

ترامب يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في...

العالم
وفاة ثلاثة من موظفي السفارة القطرية بحادث بشرم الشيخ
العالم

وفاة ثلاثة من موظفي السفارة القطرية بحادث...

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة شفهية لملك المغرب
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة شفهية...

أخبار رئيسية
ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل على إعادة الإعمار
السعودية اليوم

ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا

السعودية اليوم
العالم عمر ياغي: دعم ولي العهد أسهم في تحقيقي لجائزة نوبل للكيمياء
السعودية اليوم

العالم عمر ياغي: دعم ولي العهد أسهم...

السعودية اليوم
لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على وثيقة اتفاق غزة
أخبار رئيسية

لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستعرض هاتفيًا المستجدات الإقليمية مع ملك الأردن
أخبار رئيسية

ولي العهد يستعرض هاتفيًا المستجدات الإقليمية مع...

أخبار رئيسية