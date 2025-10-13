ترامب: الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم وقام بعمل رائع لبلاده

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في قمة السلام بشرم الشيخ، بأداء وإنجازات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

محمد بن سلمان قائد ملهم

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي بعد توقيع وثيقة اتفاق غزة بمؤتمر السلام في شرم الشيخ: “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم، وقام بعمل رائع لبلاده وهو صديق عزيز وأود أن أتقدم له بجزيل الشكر”.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب: #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم، وقام بعمل رائع لبلاده

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد، أن حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق الآن إلى القطاع، مضيفا أن إعادة الرهائن جزء من نجاح اتفاقية إنهاء الحرب في غزة، وسنعمل على إعادة إعمار القطاع.

وأضاف دونالد ترامب: “نأمل أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط .. وما حدث في غزة أمري مريب”.

وكان ترامب افتتح قمة السلام التي عقدت اليوم الاثنين في شرم الشيخ. وقال: “هذا يوم عظيم للشرق الأوسط”. وأوضح أن الوثيقة بشأن اتفاق غزة هي شاملة.. ستوضح القواعد واللوائح”.

وصرّح بأن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط هدد باندلاع حرب عالمية ثالثة.

الرئيس ترمب: غزة تشهد حياة جديدة والتي سيكون إحلال السلام أساسها

وقال ترامب عقب توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار النهائي في شرم الشيخ بغزة: “سمعت لسنوات أن هذا أكبر اتفاق ولن يتم التوصل إليه أبدا”. وأضاف ترامب: “هذا هو أكبر اتفاق، والأكثر تعقيدا، بالإضافة إلى ذلك، إنه مكان يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة، مثل الحرب العالمية الثالثة. يقولون إن الحرب العالمية الثالثة ستبدأ من الشرق الأوسط. هذا لن يحدث.”