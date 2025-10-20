ترامب: العلاقة مع الصين ستكون على ما يرام رغم التوتر التجاري

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العلاقات مع الصين ستكون على ما يرام وذلك قبل أيام من استئناف المفاوضات بين الجانبين، ومع اقتراب انتهاء الهدنة التجارية الهشة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية البالغة 100% على السلع الصينية ليست مستدامة، لكنه أضاف أنها يمكن أن تبقى قائمة إذا لزم الأمر متوقعا عقد لقاء مع الرئيس الصيني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك أواخر الشهر الحالي.

العلاقة مع الصين

وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين ستجريان جولة جديدة من المحادثات في ماليزيا هذا الأسبوع.

في الأسبوع الماضي، حثّت رئيسة منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة والصين على تهدئة التوترات التجارية بينهما، مُحذّرةً من أن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم قد يُقلل الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 7% على المدى الطويل.

وجددت الدولتان، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، حربهما التجارية في الآونة الأخيرة، بفرض رسوم موانئ إضافية على السفن التي تنقل البضائع بينهما، في خطوة متبادلة قد تُعطّل تدفقات الشحن العالمية.