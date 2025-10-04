ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “تمادى في غزة”، وأن ذلك أدى إلى فقدان إسرائيل الكثير من الدعم العالمي، وتسبب لها في عزلة دولية، حسبما ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي.

كما لفت ترامب إلى أنه قال لنتنياهو “إنه لا بديل عن الموافقة على اتفاق السلام” أن “هذه فرصة لتحقيق النصر”، مؤكداً أن “اتفاق السلام في غزة بات قريباً جداً”، وفقا لـ”العربية”.

لا بديل عن اتفاق السلام

وفي المقابل، جدد ترامب تحذيره لحركة حماس من أي تأخير في تنفيذ خطته لقطاع غزة، داعياً إياها للتحرك بسرعة، ووعد في الوقت ذاته بالتعامل مع الجميع بإنصاف.

وشدد ترامب على حسابه بمنصة “تروث سوشال” قائلاً: “لن أسمح بأي تأخير.. وإن كل الاحتمالات واردة، وهو أمرٌ يعتقد الكثيرون أنه سيحدث، أو بأي نتيجة تُشكّل غزة فيها تهديداً مجدداً، فلنُنجز هذا الأمر بسرعة. سيُعامل الجميع بإنصاف!”.

وأردف أن إسرائيل أوقفت القصف مؤقتاً لإتاحة فرصة لإتمام عملية إطلاق سراح الأسرى واتفاق السلام.

وفي السياق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن صهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، وموفده إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف غادرا، السبت، إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين في غزة، بعدما وافقت حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته لـ”فرانس برس”، إن كوشنر وويتكوف يزوران مصر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية الإفراج.

توقف عن قصف غزة فورا

ودعا ترامب إسرائيل، الجمعة، إلى أن “توقف قصف غزة فوراً” بعدما أعلنت حماس في بيان موافقتها على خطته. وكان مصدر مصري قد أكد أنه جارٍ الإعداد لبدء مناقشة توفير الظروف الميدانية لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، والإعداد لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن ستيف ويتكوف سيصل إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة للمشاركة في المفاوضات.

ولاحقاً نشر ترامب فيديو قصيراً ومسجّلاً، تعهّد فيه بأن يتم التعامل مع جميع الأطراف بإنصاف بموجب خطته للسلام في غزة، مشيداً بموافقة حماس على إطلاق سراح الأسرى وواصفاً هذا اليوم بأنه “مميز”.

وقال في رسالته عبر الفيديو التي نشرها على منصته “تروث سوشال” إن “الجميع سيُعاملون بشكل منصف”، مضيفاً “هذا يوم مميز للغاية، وربما غير مسبوق”.

وتابع الرئيس الأميركي: “هذا يوم كبير.. سنرى كيف سينتهي الأمر. يجب أن نكتب الكلمة الأخيرة بشكل ملموس”. وأكد أنه يتطلع إلى إعادة الأسرى، ومن بينهم القتلى، إلى عائلاتهم.

كما وجّه ترامب الشكر إلى السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا والعديد من الدول الأخرى. وقال: “نحن قريبون للغاية من تحقيق السلام في الشرق الأوسط”.