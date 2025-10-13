ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنته الحرب

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان، اليوم الأحد، روسيا من إمكانية إرسال صواريخ توماهوك بعيدة المدى إلى أوكرانيا إذا لم تنه موسكو الحرب على أوكرانيا قريبا.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى إسرائيل: “قد أقول لهم: ‘انظروا: إذا لم تنته هذه الحرب، فسأرسل لهم صواريخ توماهوك'”.

ترامب يهدد روسيا

وتابع : “التوماهوك سلاح مذهل، وسلاح هجومي للغاية. وبصراحة، روسيا لا تحتاج ذلك”، مضيفا: “قد أخبرهم أنه إذا لم تنته الحرب – فقد نقوم بذلك – قد لا نقوم، لكن قد نفعل ذلك. أعتقد أنه من المناسب طرح الأمر”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن تحدث هاتفيا في وقت سابق الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي، أمس الأحد، إن كييف لن تستخدم صواريخ توماهوك إلا لتحقيق أهداف عسكرية، لا لمهاجمة المدنيين في روسيا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي في برنامج “صنداي بريفينغ” على “فوكس نيوز” Fox News في وقت يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما إذا كان سيزود كييف بالصواريخ الأميركية الصنع.

وقبلها، قال الرئيس الأوكراني إنه تحدث مع الرئيس ترامب للمرة الثانية خلال يومين لبحث تعزيز الدفاع الجوي لكييف وقدرتها على الصمود وقدراتها بعيدة المدى. كما طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنظمة دفاع جوي وصواريخ.

وأضاف زيلينسكي على منصة “إكس”: “كما ناقشنا العديد من التفاصيل المتعلقة بقطاع الطاقة. والرئيس ترامب مطلع جيداً على كل ما يحدث. اتفقنا على مواصلة حوارنا، فرقنا تقوم باستعداداتها”.

ومن جانبه قال الكرملين، الأحد، إن روسيا تشعر بقلق عميق إزاء احتمال قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، محذراً من أن الحرب وصلت إلى لحظة دراماتيكية مع تصعيد من جميع الأطراف.

وكثّفت روسيا في الآونة الأخيرة هجماتها الليلية بالطائرات المسيّرة والصواريخ في أوكرانيا، مستهدفة بشكل خاص منشآت الطاقة، مع اقتراب الشتاء.