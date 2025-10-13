Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم  Icon السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار Icon شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام Icon المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام Icon وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنته الحرب

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنته الحرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان، اليوم الأحد، روسيا من إمكانية إرسال صواريخ توماهوك بعيدة المدى إلى أوكرانيا إذا لم تنه موسكو الحرب على أوكرانيا قريبا.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى إسرائيل: “قد أقول لهم: ‘انظروا: إذا لم تنته هذه الحرب، فسأرسل لهم صواريخ توماهوك'”.

قد يهمّك أيضاً
ترامب ينتقد وزير العدل: لا يفهم ما يحدث

ترامب ينتقد وزير العدل: لا يفهم ما يحدث

سيناتور يطالب الكونجرس بالتحقيق بشأن ترامب: هل طلب من محاميه الكذب؟

سيناتور يطالب الكونجرس بالتحقيق بشأن ترامب: هل طلب من محاميه الكذب؟

ترامب يهدد روسيا

وتابع : “التوماهوك سلاح مذهل، وسلاح هجومي للغاية. وبصراحة، روسيا لا تحتاج ذلك”، مضيفا: “قد أخبرهم أنه إذا لم تنته الحرب – فقد نقوم بذلك – قد لا نقوم، لكن قد نفعل ذلك. أعتقد أنه من المناسب طرح الأمر”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن تحدث هاتفيا في وقت سابق الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي، أمس الأحد، إن كييف لن تستخدم صواريخ توماهوك إلا لتحقيق أهداف عسكرية، لا لمهاجمة المدنيين في روسيا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي في برنامج “صنداي بريفينغ” على “فوكس نيوز” Fox News في وقت يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما إذا كان سيزود كييف بالصواريخ الأميركية الصنع.

وقبلها، قال الرئيس الأوكراني إنه تحدث مع الرئيس ترامب للمرة الثانية خلال يومين لبحث تعزيز الدفاع الجوي لكييف وقدرتها على الصمود وقدراتها بعيدة المدى. كما طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنظمة دفاع جوي وصواريخ.

وأضاف زيلينسكي على منصة “إكس”: “كما ناقشنا العديد من التفاصيل المتعلقة بقطاع الطاقة. والرئيس ترامب مطلع جيداً على كل ما يحدث. اتفقنا على مواصلة حوارنا، فرقنا تقوم باستعداداتها”.

ومن جانبه قال الكرملين، الأحد، إن روسيا تشعر بقلق عميق إزاء احتمال قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، محذراً من أن الحرب وصلت إلى لحظة دراماتيكية مع تصعيد من جميع الأطراف.

وكثّفت روسيا في الآونة الأخيرة هجماتها الليلية بالطائرات المسيّرة والصواريخ في أوكرانيا، مستهدفة بشكل خاص منشآت الطاقة، مع اقتراب الشتاء.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل على إعادة الإعمار
السعودية اليوم

ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل...

السعودية اليوم
ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
العالم

ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل...

العالم
ترامب يهدد: سنفرض رسوماً إضافية على الصين بنسبة 100%
العالم

ترامب يهدد: سنفرض رسوماً إضافية على الصين...

العالم
ترامب أمام الكنيست: لا أحب الحروب والدول العربية والإسلامية شركاء في السلام
العالم

ترامب أمام الكنيست: لا أحب الحروب والدول...

العالم
ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشاحنات المستوردة
العالم

ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على...

العالم
السيسي: نريد دعم ترامب ورعايته لمؤتمر إعادة إعمار غزة
العالم

السيسي: نريد دعم ترامب ورعايته لمؤتمر إعادة...

العالم
ترمب: سأتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد.. وسيتم إعمار غزة تدريجيًا
العالم

ترمب: سأتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد.. وسيتم...

العالم
السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
العالم

السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في...

العالم