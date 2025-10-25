ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الدوحة، حيث عقد اجتماعًا قصيرًا على متن طائرة الرئاسة خلال توقفها للتزود بالوقود في طريقها إلى آسيا، حيث يزور ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.

ترامب يلتقي أمير قطر

وقال أمير قطر: “بمجرد أن علمت بقدومه للتزود بالوقود، قلت: “لن أسمح له بالإقلاع إلا إذا أتيتُ وألقيتُ عليه التحية”، وفقا لشبكة “CNN”.

وردّ ترامب الكلمات الحارة، مشيدًا بأمير قطر واصفًا إياه بأنه “أحد أعظم حكام العالم”.

سمو الامير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله ورعاه لفخامة الرئيس الأمريكي ترامب:

اول ما سمعت أنك ستتوقف بالدوحة للتزود بالوقود قلت لازم ارحب فيك. ترامب :

شكراً سمو الامير ..

أنت قائد محبوب ..

قمنا بفعل الكثير من أجل السلام بالشرق الأوسط ..

قطر حليف عظيم للولايات المتحدة 🇶🇦 🤝 🇺🇸… pic.twitter.com/tKoutxbEyy — خالد جاسم (@khalidjassem74) October 25, 2025

وأضاف ترامب: “أريد فقط أن أقول إننا نعرب عن امتناننا، وأنكم تتمتعون بالأمن في الشرق الأوسط الآن، وأنكم تحافظون عليه لفترة طويلة”.

وحضر الاجتماع أيضًا رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي وصفه ترامب بأنه “صديق للعالم”، ووزير الخارجية ماركو روبيو. ولم يتلقَّ الزعيمان أسئلة من الصحافة.