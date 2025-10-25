Icon

خلال تزودها بالوقود

ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الدوحة، حيث عقد اجتماعًا قصيرًا على متن طائرة الرئاسة خلال توقفها للتزود بالوقود في طريقها إلى آسيا، حيث يزور ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.

ترامب يلتقي أمير قطر

وقال أمير قطر: “بمجرد أن علمت بقدومه للتزود بالوقود، قلت: “لن أسمح له بالإقلاع إلا إذا أتيتُ وألقيتُ عليه التحية”، وفقا لشبكة “CNN”.

وردّ ترامب الكلمات الحارة، مشيدًا بأمير قطر واصفًا إياه بأنه “أحد أعظم حكام العالم”.

وأضاف ترامب: “أريد فقط أن أقول إننا نعرب عن امتناننا، وأنكم تتمتعون بالأمن في الشرق الأوسط الآن، وأنكم تحافظون عليه لفترة طويلة”.

وحضر الاجتماع أيضًا رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي وصفه ترامب بأنه “صديق للعالم”، ووزير الخارجية ماركو روبيو. ولم يتلقَّ الزعيمان أسئلة من الصحافة.

