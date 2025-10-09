ترحيب دولي واسع بوقف النار في غزة

Icon

تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في "بيبراس موهبة 2025" Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من "مياهثون" لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام

العالم
حصاد اليوم

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، إثر إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أمس نجاح التوصل لتوافق حول المرحلة الأولى منه، تقاطرت التصريحات الدولية المرحبة.

فقد أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن ترحيبه بجهود ترامب وجميع الوسطاء للتوصل إلى الاتفاق. ودعا في بيان، اليوم الخميس، إلى توحيد الأجهزة الإدارية والأمنية بدعم عربي ودولي.

كما أكد استعداد السلطة الفلسطينية للعمل مع الشركاء من أجل إنجاح اتفاق غزة، وآملا أن يمهد هذا الاتفاق إلى حل سياسي دائم.

إلى ذلك، أوضح أن الاتفاق يشمل وقف الحرب وانسحاب إسرائيل وإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

بدوره، رحب نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ بإعلان ترامب وقف الحرب والبدء في الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات إلى غزة.

كما أعرب في تصريحات للعربية/الحدث عن أمله بأن يشكل هذا الاتفاق خطوة باتجاه الأمن والاستقرار والسلام في إطار عملية سياسية تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين.

كذلك رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً أن بلاده مستعدة لمواصلة سعيها نحو حل الدولتين وإنهاء الحرب. وأوضح في بيان أنه “سيواصل المحادثات بعد ظهر اليوم في باريس مع شركاء بلاده الدوليين”.

