ترحيب دولي واسع بوقف النار في غزة

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، إثر إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أمس نجاح التوصل لتوافق حول المرحلة الأولى منه، تقاطرت التصريحات الدولية المرحبة.

فقد أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن ترحيبه بجهود ترامب وجميع الوسطاء للتوصل إلى الاتفاق. ودعا في بيان، اليوم الخميس، إلى توحيد الأجهزة الإدارية والأمنية بدعم عربي ودولي.

كما أكد استعداد السلطة الفلسطينية للعمل مع الشركاء من أجل إنجاح اتفاق غزة، وآملا أن يمهد هذا الاتفاق إلى حل سياسي دائم.

إلى ذلك، أوضح أن الاتفاق يشمل وقف الحرب وانسحاب إسرائيل وإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

بدوره، رحب نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ بإعلان ترامب وقف الحرب والبدء في الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات إلى غزة.

كما أعرب في تصريحات للعربية/الحدث عن أمله بأن يشكل هذا الاتفاق خطوة باتجاه الأمن والاستقرار والسلام في إطار عملية سياسية تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين.

كذلك رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً أن بلاده مستعدة لمواصلة سعيها نحو حل الدولتين وإنهاء الحرب. وأوضح في بيان أنه “سيواصل المحادثات بعد ظهر اليوم في باريس مع شركاء بلاده الدوليين”.