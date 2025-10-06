Icon

ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى يوم العبور Icon برنامج ريف يوضح خطوات الحصول على الدعم للصيادين Icon حريق بمستشفى يصيب 6 أشخاص بالهند Icon معجم الدرعية إصدار جديد في كتاب الرياض 2025 Icon رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك Icon إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا Icon 3 أيام على إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 95 Icon إعصار ماتمو يجتاح سواحل الصين وبكين تفعل الاستجابة الطارئة Icon ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 2025م، بكمية 455,000 طن للتوريد من مناشئ “الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود”.

وأوضح رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

قد يهمّك أيضاً
صعود أسعار القمح بعد هجوم روسي على ميناء أوكراني

صعود أسعار القمح بعد هجوم روسي على ميناء أوكراني

العمل تواصل صرف 10 آلاف ريال لكل مريض بحسّاسيّة القمح

العمل تواصل صرف 10 آلاف ريال لكل مريض بحسّاسيّة القمح

القمح المستورد

وأضاف أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل” ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الرابعة والمجدول وصولها خلال الفترة (ديسمبر 2025م – يناير2026م ) بواقع (7) بواخر، موزعة على عدد (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (130) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (195) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (130) ألف طن، وتنافست (17) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.gfsa.gov.sa/Import/Wheat.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد