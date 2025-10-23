تركي آل الشيخ: مليون زائر لـ موسم الرياض 2025 في 13 يومًا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وصول عدد زوار موسم الرياض 2025 إلى مليون زائر خلال 13 يومًا فقط منذ انطلاقه في 10 أكتوبر الجاري، في إنجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي حققها الموسم في نسخته السادسة كأضخم وجهة ترفيهية في المنطقة والعالم.

مليون زائر لـ موسم الرياض

وشهد الموسم منذ انطلاقته فعاليات عالمية ضخمة استقطبت اهتمامًا واسعًا من الجمهور المحلي والدولي، إذ افتُتح بمسيرة عالمية مبهرة بالتعاون مع شركة Macy’s الأميركية، في حدث غير مسبوق جمع بين الإبهار البصري والاستعراض الفني، تلا ذلك منتدى Joy Forum 2025 الذي استضاف نخبة من أبرز قادة وصناع الترفيه حول العالم، بالإضافة إلى بطولة Six Kings Slam التي جمعت ألمع نجوم التنس العالميين في أجواء حماسية فريدة.

ويواصل موسم الرياض تعزيز موقعه الريادي في الترفيه والتجارب الفريدة، عبر فعالياته المتنوعة التي تجمع بين الترفيه والفنون والرياضة والتجارب المميزة، ليؤكد مجددًا دوره في جعل العاصمة الرياض وجهة رائدة في الترفيه العالمي ومركزًا للإبداع والتميز.