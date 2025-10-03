Icon

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل موسم الرياض في المؤتمر الصحفي الحكومي

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٩ مساءً
تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل موسم الرياض في المؤتمر الصحفي الحكومي
المواطن - واس

ينعقد المؤتمر الصحفي الحكومي يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، الذي يستضيف معالي المستشار في الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ للحديث عن تفاصيل موسم الرياض 2025 والإعلان عن أبرز المناطق والتجارب في الموسم.

وسيجيب معالي المستشار خلال المؤتمر عن أسئلة الحضور والإعلاميين.

ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

