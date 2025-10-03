تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل موسم الرياض في المؤتمر الصحفي الحكومي ضبط 5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض التأمينات: حالتان لإيقاف نصيب المستفيدة من المعاش التقاعدي بريطانيا في حالة تأهب قصوى عقب هجوم أمام كنيس يهودي انحراف مركبة أمنية وسقوطها من جسر أثناء أداء مهامها بالرياض العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة الأخيرة” القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 54 كيلو قات في عسير أسعار الغذاء العالمية تنخفض في سبتمبر توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد 10 سبتمبر المدينة المنورة تتصدر معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية للنصف الأول من 2025
ينعقد المؤتمر الصحفي الحكومي يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، الذي يستضيف معالي المستشار في الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ للحديث عن تفاصيل موسم الرياض 2025 والإعلان عن أبرز المناطق والتجارب في الموسم.
وسيجيب معالي المستشار خلال المؤتمر عن أسئلة الحضور والإعلاميين.
ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.