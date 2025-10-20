ترمب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائمًا البيئة تطرح فرصتين للاستثمار في قطاع المتنزهات الوطنية بمكة المكرمة تسجيل 184 موقعًا تراثيًا وأثريًا وعمرانيًا جديدًا بهيئة التراث في الباحة أمير الرياض يستقبل الهزري المتنازل عن قاتل ابنه ويشيد بموقفه عادات صحية بعد الـ 60 تعزز الصحة والمناعة عطل في “أمازون ويب سيرفيسز” يشل سناب شات ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بتبوك طرح 42 مشروعًا عبر منصة استطلاع تنبيه من رياح شديدة تحجب الرؤية على حائل
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ما زال قائما، وذلك رغم الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال ترامب للصحفيين في الطائرة الرئاسية، عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما: نعم، إنه كذلك، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق، وألقى باللوم على «بعض المتمردين داخل الحركة.
وأضاف: “لكن على أي حال، سيتم التعامل مع الأمر كما يجب. سيتم التعامل معه بحزم، لكن كما يجب”.
يأتي هذا في وقت أفادت فيه وسائل إعلام فلسطينية بحدوث إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء الأحد، شن سلسلة غارات جديدة على جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية أن واشنطن تسعى جاهدَة لـ إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.