تسجيل برج مدينة بريدة في سجل التراث العمراني الوطني الحديث

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٦ مساءً
تسجيل برج مدينة بريدة في سجل التراث العمراني الوطني الحديث
المواطن - فريق التحرير

سجلت هيئة التراث برج مدينة بريدة في سجل التراث العمراني الوطني بصفته موقعًا للتراث العمراني الحديث.

ويأتي تسجيل برج مدينة بريدة امتدادًا لاهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على توثيق المعالم العمرانية والتاريخية التي تزخر بها منطقة القصيم، سعيًا منه لكل ما من شأنه الحفاظ على الهوية المعمارية والتراثية، وإبراز ما تمتاز به منطقة القصيم من المقومات الحضارية والثقافية التي تعكس مسيرتها التنموية وتاريخها العريق، من خلال العمل على تسجيل المواقع والمعالم البارزة في سجل التراث العمراني الوطني، وصونها لتبقى شاهدةً على مراحل التطور للمنطقة، وسعي هيئة التراث للحفاظ على المنجزات العمرانية الحديثة التي تُعبّر عن مراحل التطور الثقافي والمعماري في المملكة، وإبراز قيمتها في الذاكرة الوطنية.

ويُعد برج المياه ببريدة اليوم أكثر من مجرد خزانٍ للمياه، إذ يمثل الرمز الحضاري والهوية المعمارية لمدينة بريدة، والذاكرة العمرانية التي تحكي مراحل تطور الخدمات والبنية الحضرية في منطقة القصيم، ليبقى واحدًا من أوائل الشواهد على النهضة المعمارية الحديثة في المملكة التي تستحق الاحتفاء والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

