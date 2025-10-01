Icon

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً
تسلا توازي العالم.. قيمة سوقية تضاهي جميع شركات السيارات مجتمعة
المواطن - فريق التحرير

سجلت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا قفزة جديدة في قيمتها السوقية، التي بلغت 1.48 تريليون دولار، لتحتل المركز التاسع ضمن قائمة أكبر الشركات العامة قيمة على مستوى العالم.

وفي مفارقة لافتة، باتت قيمة تسلا السوقية وحدها تعادل تقريبًا إجمالي قيمة كبريات شركات السيارات العالمية مجتمعة، بما في ذلك عمالقة الصناعة التقليديون مثل جنرال موتورز وفورد في الولايات المتحدة، إضافة إلى شركتي تويوتا وفولكس فاغن اللتين تتصدران العالم من حيث المبيعات والإيرادات.

ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة تسلا من سوق السيارات العالمية نحو 4% فقط، مقارنة بحصة تقارب 13% لكل من تويوتا وفولكس فاغن.

وتشكل مبيعات السيارات ثلاثة أرباع إيرادات تسلا، بينما لم تحقق الشركة تقدمًا ملموسًا في مشاريعها الأخرى التي يراهن عليها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك مثل الروبوتاكسي والروبوتات البشرية.

تحديات متزايدة

كما تواجه الشركة تحديات متزايدة، إذ تراجعت حصتها في سوق السيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ عام 2017، فيما تمكنت شركات صينية مثل بي واي دي وجيلي من التفوق عليها في بعض المؤشرات.

ورغم هذه التحديات، تظل تسلا صاحبة الحصة الأكبر من القيمة السوقية لقطاع السيارات عالميًا، حيث تستحوذ بمفردها على 47% من القيمة الإجمالية لـ63 شركة سيارات مدرجة في البورصات، والتي تبلغ 3.164 تريليون دولار.

أكبر 5 شركات سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية:

تسلا – 1.478 تريليون دولار

تويوتا – 251 مليار دولار

شاومي – 182 مليار دولار

بي واي دي – 135 مليار دولار

فيراري – 86 مليار دولار

