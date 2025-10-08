تشكيل الأخضر لمواجهة إندونيسيا في ملحق آسيا لكأس العالم

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب رجال ألمع لأول مرة.. الذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية أحكام مشددة بحق المتهمين في قضايا خلية الفوضى بالأردن الوطني لتعزيز الصحة النفسية يصدر الدليل الإرشادي متحدث هيئة العقار يوضح حقيقة تثبيت الإيجارات في بقية مناطق السعودية حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة ساعات قليلة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 95 لماذا النساء الأكثر عرضة للاكتئاب؟ وزير العدل يدشن الدبلوم العالي للقانون المدني للقضاة والمحامين الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة
أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، عن تشكيل المنتخب الذي يخوض مباراة إندونيسيا، في الجولة الأولي من دور المجموعات لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي تقام على ملعب الإنماء.
حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي
خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، مصعب الجوير
خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان
ويبحث المنتخب السعودي، عن الفوز بمباراة إندونيسيا، وتحقيق النقاط الثلاث في المباراة، وذلك لتسهيل مهمة التأهل إلى الدور القادم من مسابقة كأس العالم 2026.