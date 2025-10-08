تشكيل الأخضر لمواجهة إندونيسيا في ملحق آسيا لكأس العالم

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، عن تشكيل المنتخب الذي يخوض مباراة إندونيسيا، في الجولة الأولي من دور المجموعات لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي تقام على ملعب الإنماء.

التشكيل الرسمي لـ الأخضر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي

خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، مصعب الجوير

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان

ويبحث المنتخب السعودي، عن الفوز بمباراة إندونيسيا، وتحقيق النقاط الثلاث في المباراة، وذلك لتسهيل مهمة التأهل إلى الدور القادم من مسابقة كأس العالم 2026.