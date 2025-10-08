Icon

تشكيل الأخضر لمواجهة إندونيسيا في ملحق آسيا لكأس العالم

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، عن تشكيل المنتخب الذي يخوض مباراة إندونيسيا، في الجولة الأولي من دور المجموعات لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي تقام على ملعب الإنماء.

التشكيل الرسمي لـ الأخضر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي
خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، مصعب الجوير
خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان

مباراة السعودية والعراق تُحقق هدفها في جذع النخلة

اختيار مدرب حراس الأخضر لحضور ندوة النخبة

ويبحث المنتخب السعودي، عن الفوز بمباراة إندونيسيا، وتحقيق النقاط الثلاث في المباراة، وذلك لتسهيل مهمة التأهل إلى الدور القادم من مسابقة كأس العالم 2026.

 

