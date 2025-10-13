تصادم قطارين وإصابة 66 شخصًا في سلوفاكيا

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
أعلنت خدمات الطوارئ والشرطة في سلوفاكيا، اليوم الإثنين، عن وقوع حادث تصادم بين قطارين في شرق البلاد، ما أدى إلى خروج محرك وعربة ركاب عن القضبان وإصابة 66 شخصًا على الأقل.
وأوضحت الشرطة في سلوفاكيا، أن الحادث وقع أمام أحد الأنفاق بالقرب من قرية تبعد نحو 55 كيلومترًا غرب مدينة كوسيتشه، ثاني أكبر مدن سلوفاكيا. وأفادت خدمات الطوارئ بأن 16 مصابًا حالتهم متوسطة إلى خطيرة، بينما أصيب 50 آخرون بإصابات طفيفة.
ووثقت مقاطع فيديو نشرتها الشرطة على منصة فيسبوك مشاهد لحطام القطارين، وقاطرة وعربة ركاب خرجتا عن القضبان على جانب تل قريب من موقع الحادث.
وبيّنت هيئة السكك الحديدية السلوفاكية أن التصادم وقع عند نقطة تتقاطع فيها المسارات لتتحول إلى خط واحد، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الحادث وملابساته.