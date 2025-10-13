Icon

تصادم قطارين وإصابة 66 شخصًا في سلوفاكيا

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٣ مساءً
تصادم قطارين وإصابة 66 شخصًا في سلوفاكيا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت خدمات الطوارئ والشرطة في سلوفاكيا، اليوم الإثنين، عن وقوع حادث تصادم بين قطارين في شرق البلاد، ما أدى إلى خروج محرك وعربة ركاب عن القضبان وإصابة 66 شخصًا على الأقل.

وأوضحت الشرطة في سلوفاكيا، أن الحادث وقع أمام أحد الأنفاق بالقرب من قرية تبعد نحو 55 كيلومترًا غرب مدينة كوسيتشه، ثاني أكبر مدن سلوفاكيا. وأفادت خدمات الطوارئ بأن 16 مصابًا حالتهم متوسطة إلى خطيرة، بينما أصيب 50 آخرون بإصابات طفيفة.

ووثقت مقاطع فيديو نشرتها الشرطة على منصة فيسبوك مشاهد لحطام القطارين، وقاطرة وعربة ركاب خرجتا عن القضبان على جانب تل قريب من موقع الحادث.

وبيّنت هيئة السكك الحديدية السلوفاكية أن التصادم وقع عند نقطة تتقاطع فيها المسارات لتتحول إلى خط واحد، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الحادث وملابساته.

