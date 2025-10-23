Icon

الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق دون إصابات

تضرر مركبتين جراء حريق بمحطة وقود في الرياض

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
تضرر مركبتين جراء حريق بمحطة وقود في الرياض
المواطن - فريق التحرير

باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في محطة وقود بحي الزهرة.

حريق في حي الزهرة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أنه تم إخماد حريق في محطة وقود بحي الزهرة، نتج عنه تضرر مركبتين، دون وقوع إصابات.

