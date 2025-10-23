تضرر مركبتين جراء حريق بمحطة وقود في الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في محطة وقود بحي الزهرة.

حريق في حي الزهرة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أنه تم إخماد حريق في محطة وقود بحي الزهرة، نتج عنه تضرر مركبتين، دون وقوع إصابات.