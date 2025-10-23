الهيئة الملكية بالرياض تعلن موعد إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء أراضٍ سكنية تضرر مركبتين جراء حريق بمحطة وقود في الرياض وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة بيع صقرين بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 12 لمزاد نادي الصقور تسجيل برج مدينة بريدة في سجل التراث العمراني الوطني الحديث في حالة حرجة.. نقل مواطن بالإخلاء الطبي من القاهرة للعلاج بالمملكة مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالشرقية سلمان للإغاثة يوزّع 213 سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة
باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في محطة وقود بحي الزهرة.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أنه تم إخماد حريق في محطة وقود بحي الزهرة، نتج عنه تضرر مركبتين، دون وقوع إصابات.
#الدفاع_المدني بالرياض يخمد حريقًا في محطة وقود بحي الزهرة، نتج عنه تضرر مركبتين، ولا إصابات. pic.twitter.com/tpOT9righ6
