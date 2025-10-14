“تبيَّن” تطبيق “سعودي” لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

في ظل تصاعد جرائم الاحتيال الإلكتروني، أطلقت شركة تبين المعلومات للأمن السيبراني تطبيقًا يحمل اسم «تبيَّن»، يهدف إلى حماية المستخدمين من الروابط المشبوهة وتعزيز الوعي الرقمي في المجتمع.

ويُعد «تبيَّن» من أوائل التطبيقات المحلية التي تقدم خدمة تحليل فوري للروابط، عبر استخدام تقنيات وخوارزميات مع بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يتيح للمستخدم التحقق من أي رابط يُرسل إليه قبل فتحه، سواء عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل أو رموز QR، في خطوة تسهم في الحد من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تجاوزت 200 مليون محاولة سنويًا في المنطقة.

ويعمل التطبيق عبر إدخال الرابط أو الصورة التي تحتوي على رمز استجابة سريع، ليُجري النظام تحليلاً فورياً، يحدّد مستوى الخطر المحتمل، ويصدر توصيات للمستخدمين لحماية بياناتهم.

كما يوفّر التطبيق خصائص توعوية، مثل تنبيهات حول الروابط المتكررة أو المشبوهة، ومحتوى تعليمي لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمبادرة المهندس مشعل الخليفة، أن الهدف من المبادرة ليس فقط مواجهة الاحتيال الإلكتروني، بل بناء ثقافة مجتمعية واعية قادرة على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمضلل، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 نحو بيئة رقمية آمنة ومحصنة.