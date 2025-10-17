Icon

دون قيود على الكمية أو عدد الطلبات

تطبيق نسك يطلق خدمة توصيل عبوات ماء زمزم داخل السعودية

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٥ مساءً
تطبيق نسك يطلق خدمة توصيل عبوات ماء زمزم داخل السعودية
المواطن - واس

أطلق تطبيق “نسك” التابع لوزارة الحج والعمرة، خدمة جديدة تتيح لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة الحصول على عبوات ماء زمزم المبارك بعبوات سعة 330 مل، وإيصالها مباشرة إلى منازلهم في مختلف مناطق المملكة.

وتُمكّن الخدمة المستخدمين من طلب ماء زمزم المبارك عبر تطبيق “نسك” بخطوات سهلة وميسّرة، دون قيود على الكمية أو عدد الطلبات، لتصل العبوات إلى باب المنزل في أي مدينة داخل المملكة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يُتاح فيها ماء زمزم بهذه السعة العملية، مقارنةً بالعبوات التقليدية ذات الخمسة لترات، إذ تمتاز العبوات الجديدة بسهولة الحمل والاستخدام والتقديم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للحفظ أو الشرب في أي وقت ومكان.

ويتم توفير الماء المبارك من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، المصدر الرسمي الوحيد لماء زمزم، وهو مشروع غير ربحي يهدف إلى ضمان وصول الماء المبارك الأصلي إلى الجميع وفق أعلى معايير الجودة والنقاء، مع المحافظة على أصالته وتاريخه العريق.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهود “نسك” لتوسيع خدماتها الرقمية الموجهة للمسلمين داخل المملكة وخارجها، وتيسير الوصول إلى التجارب الدينية والروحانية الموثوقة، عبر حلول تقنية مبتكرة تسهّل الحصول على ماء زمزم المبارك بطريقة آمنة وميسّرة.

