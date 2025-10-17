تطبيق نسك يطلق خدمة توصيل عبوات ماء زمزم داخل السعودية

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أطلق تطبيق “نسك” التابع لوزارة الحج والعمرة، خدمة جديدة تتيح لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة الحصول على عبوات ماء زمزم المبارك بعبوات سعة 330 مل، وإيصالها مباشرة إلى منازلهم في مختلف مناطق المملكة.
وتُمكّن الخدمة المستخدمين من طلب ماء زمزم المبارك عبر تطبيق “نسك” بخطوات سهلة وميسّرة، دون قيود على الكمية أو عدد الطلبات، لتصل العبوات إلى باب المنزل في أي مدينة داخل المملكة.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُتاح فيها ماء زمزم بهذه السعة العملية، مقارنةً بالعبوات التقليدية ذات الخمسة لترات، إذ تمتاز العبوات الجديدة بسهولة الحمل والاستخدام والتقديم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للحفظ أو الشرب في أي وقت ومكان.
ويتم توفير الماء المبارك من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، المصدر الرسمي الوحيد لماء زمزم، وهو مشروع غير ربحي يهدف إلى ضمان وصول الماء المبارك الأصلي إلى الجميع وفق أعلى معايير الجودة والنقاء، مع المحافظة على أصالته وتاريخه العريق.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهود “نسك” لتوسيع خدماتها الرقمية الموجهة للمسلمين داخل المملكة وخارجها، وتيسير الوصول إلى التجارب الدينية والروحانية الموثوقة، عبر حلول تقنية مبتكرة تسهّل الحصول على ماء زمزم المبارك بطريقة آمنة وميسّرة.