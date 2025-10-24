Icon

تعادل نيوم والخليج بهدف لكل منهما

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ مساءً
المواطن - واس

تعادل فريقا نيوم والخليج بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

سجل اللاعب صالح العمري هدف الخليج عند الدقيقة (16)، فيما سجل نيوم هدف التعادل عن طريق لاعبه لوتشيانو رودريغيز عند الدقيقة (34).

