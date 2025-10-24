وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS الفتح يتغلّب على الاتفاق بهدفين لهدف في دوري روشن وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى شركة الفنار تعادل نيوم والخليج بهدف لكل منهما الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن القبض على مقيم لترويجه الحشيش في نجران
تعادل فريقا نيوم والخليج بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
سجل اللاعب صالح العمري هدف الخليج عند الدقيقة (16)، فيما سجل نيوم هدف التعادل عن طريق لاعبه لوتشيانو رودريغيز عند الدقيقة (34).