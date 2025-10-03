Icon

عروض للهجانة وفرضيات ضمن مشاركة الأمن العام في معرض الصقور والصيد السعودي Icon 53 مادة.. تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني Icon ذوبان تاريخي للأنهار الجليدية في سويسرا Icon غدًا الليلة الدولية لرصد القمر Icon تُمسك بثوبها وسط الرمال.. صخرة العروسة تشكيلٍ جيولوجي نادر قرب تيماء Icon وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير Icon القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان Icon الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي Icon المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف توفير حلول إسكانية أكثر مرونة وسرعة

تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني إلى عام واحد

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٢ مساءً
تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني إلى عام واحد
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن برنامج “سكني” عن تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، بحيث تصبح المدة المحددة لاستحقاق الأم المطلقة من الدعم السكني عامًا واحدًا فقط من تاريخ وقوع الطلاق، بدلًا من شرط السنتين المعمول به سابقًا.

وأوضح البرنامج أن هذا التعديل يهدف إلى توفير حلول إسكانية أكثر مرونة وسرعة، وتمكين المواطنين من الحصول على الدعم السكني بما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويسهم في تملك المسكن الأول بيسر وسهولة.

قد يهمّك أيضاً
سكني يطرح 24,529 وحدة سكنية قريبًا.. هنا التفاصيل والمواقع

سكني يطرح 24,529 وحدة سكنية قريبًا.. هنا التفاصيل والمواقع

سكني : 11.600 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم

سكني : 11.600 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم

ويأتي هذا القرار استكمالًا لقرار مجلس الوزراء رقم 850 وتاريخ 29/11/1446هـ، الذي تضمن عدة تعديلات على تنظيم الدعم السكني، منها خفض سن الاستحقاق لرب الأسرة إلى (20) عامًا، وإلغاء شرط الإعالة عن الزوجة أو الأم، إضافة إلى إحالة تحديد مدة استحقاق المطلقة إلى اللائحة التنفيذية.

وأكد “سكني” أن هذه التحديثات تنسجم مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الهادفة إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وتعزيز جودة الحياة من خلال توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة.

ودعا البرنامج المهتمين إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط: هنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الضوابط والشروط المطلوبة للحصول على دعم سكني
أخبار رئيسية

الضوابط والشروط المطلوبة للحصول على دعم سكني

أخبار رئيسية
سكني يوضح آلية التعامل مع طلبات مستفيدي الضمان
السعودية اليوم

سكني يوضح آلية التعامل مع طلبات مستفيدي...

السعودية اليوم
سكني يوضح السن المطلوب للتقديم للحصول على الدعم
أخبار رئيسية

سكني يوضح السن المطلوب للتقديم للحصول على...

أخبار رئيسية