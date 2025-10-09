تعطل خدمة مايكروسوفت 365 لدى آلاف المستخدمين

شهدت حزمة البرمجيات الإنتاجية لمايكروسوفت 365 تعطلًا لدى آلاف المستخدمين اليوم الخميس، وفقًا لموقع داون ديتيكتور لتتبع الأعطال.

وسجل الموقع نحو 17 ألف بلاغ عن مشاكل في الخدمة، تتضمن مشكلات صعوبة الوصول إلى المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات وقواعد البيانات.

وأكدت مايكروسوفت أنها تحقق في البلاغات لمعالجة الانقطاع واستعادة الخدمات.