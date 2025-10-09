تعطل خدمة مايكروسوفت 365 لدى آلاف المستخدمين

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
شهدت حزمة البرمجيات الإنتاجية لمايكروسوفت 365 تعطلًا لدى آلاف المستخدمين اليوم الخميس، وفقًا لموقع داون ديتيكتور لتتبع الأعطال.
وسجل الموقع نحو 17 ألف بلاغ عن مشاكل في الخدمة، تتضمن مشكلات صعوبة الوصول إلى المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات وقواعد البيانات.
وأكدت مايكروسوفت أنها تحقق في البلاغات لمعالجة الانقطاع واستعادة الخدمات.