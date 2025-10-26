Icon

تعليم الباحة يدعو الطلبة للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠١ مساءً
تعليم الباحة يدعو الطلبة للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
المواطن - فريق التحرير

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الطلاب والطالبات للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، وبالتعاون مع المركز الوطني للقياس.

وأوضحت الإدارة أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في مراحل التعليم العام، وتطوير نظام متكامل ومنهجية علمية شاملة تحدَّث بشكل مستمر للمحافظة على جودة المعايير التشخيصية، وبناء قاعدة بيانات دقيقة للطلبة الموهوبين في المملكة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بخصائصهم وأهمية رعايتهم، وتوجيههم إلى البرامج التي تتناسب مع قدراتهم ومواهبهم.

وبيّنت الإدارة أن البرنامج يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أن التسجيل متاح حتى الرابع من شهر رجب المقبل، ويمكن للراغبين الترشح للبرنامج وإجراء اختبار “موهبة” عبر المنصات الرسمية المخصصة لذلك.

