“تعليم الرياض” يختتم فعاليات الاحتفاء بيوم المعلم بمعرض لمنجزاتهم

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم بإقامة معرض للمعلمين الموهوبين وحفل خطابي برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع.
وافتتح مساعد المدير العام للخدمات المهندس ماجد بن عبدالله الزهراني معرض الإدارة للاحتفاء بيوم المعلم والذي تم فيه عرض للأعمال والأفكار المميزة لمعلمي ومعلمات الإدارة الموهوبين كما تم تكريم عدد من المعلمين في الحفل الخطابي بهذه المناسبة.
وأوضح عبد السلام الثميري المتحدث الرسمي للإدارة، أن الإدارة وكافة مدارسها شهدت وعلى مدى خمسة أيام العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة احتفاءً بيوم المعلم بمشاركة طلاب وطالبات المدارس ومسؤولي الإدارة.
وأشار الثميري أن الخطة الاتصالية للاحتفاء بيوم المعلم تضمنت العديد من الأنشطة والتغطيات الاتصالية والإعلامية الخاصة بهذا اليوم والتي شملت تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للإدارة والوسائل الإعلامية الأخرى تأكيداً على الدور المحوري والمهم للمعلم في تحقيق التنمية والارتقاء بالمجتمع وإعداد أجيال قادرة على المنافسة عالمياً.