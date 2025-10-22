تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026

انطلقت في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مرحلة فرز المشاريع المشاركة في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2026)، التي تستهدف الطلبة الموهوبين في المرحلتين المتوسطة والثانوية, بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية (المكلف) الدكتور حسن آل حميدان.

وقال متحدث الإدارة العامة للتعليم الرياض عبدالسلام الثميري: إن اللجان المختصة استقبلت أكثر من 1200 مشروع طلابي, وستفرز المشاريع لترشيح 250 مشروعًا للمشاركة في معرض إبداع 2026, الذي سيقام في قاعة المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, بمشاركة نخبة من طلاب وطالبات التعليم العام المبدعين في مختلف المجالات العلمية.

ودعا الثميري الطلاب والطالبات للانضمام إلى البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتوجيهها نحو برامج إثرائية، منوهًا أن رحلة الموهوب تبدأ بخطوة التسجيل في البرنامج الوطني، الذي يُعد البوابة الأولى لاكتشاف القدرات الاستثنائية، والانطلاقة نحو برامج إثرائية متقدمة.