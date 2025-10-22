Icon

دعت الطلبة للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٨ مساءً
تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026
المواطن - فريق التحرير

انطلقت في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مرحلة فرز المشاريع المشاركة في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع2026)، والتي تستهدف الطلبة الموهوبين في المرحلتين المتوسطة والثانوية ؛ بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية (المكلف) الدكتور حسن آل حميدان.

وقال عبد السلام الثميري متحدث الإدارة العامة للتعليم الرياض، إن اللجان المختصة استقبلت أكثر من 1200 مشروع طلابي حيث سيتم فرز المشاريع لترشيح 250 مشروعًا للمشاركة في معرض إبداع 2026 والذي سيقام في قاعة المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمشاركة نخبة من طلاب وطالبات التعليم العام المبدعين في مختلف المجالات العلمية.

ودعا الثميري الطلاب والطالبات للانضمام إلى البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين؛ لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتوجيهها نحو برامج إثرائية، منوها أن رحلة الموهوب تبدأ بخطوة التسجيل في البرنامج الوطني، الذي يُعد البوابة الأولى لاكتشاف القدرات الاستثنائية، والانطلاقة نحو برامج إثرائية متقدمة.

 

