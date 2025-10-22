تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026

نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 3 متنزهات وطنيّة بنجران ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 0.7% خلال سبتمبر تنبيه من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية على منتجات HP إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان الليث.. وجهة بحرية واعدة تجمع بين الأصالة والتنوّع البيئي الفريد كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا لأول مرة منذ شهور سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات
انطلقت في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مرحلة فرز المشاريع المشاركة في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع2026)، والتي تستهدف الطلبة الموهوبين في المرحلتين المتوسطة والثانوية ؛ بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية (المكلف) الدكتور حسن آل حميدان.
وقال عبد السلام الثميري متحدث الإدارة العامة للتعليم الرياض، إن اللجان المختصة استقبلت أكثر من 1200 مشروع طلابي حيث سيتم فرز المشاريع لترشيح 250 مشروعًا للمشاركة في معرض إبداع 2026 والذي سيقام في قاعة المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمشاركة نخبة من طلاب وطالبات التعليم العام المبدعين في مختلف المجالات العلمية.
ودعا الثميري الطلاب والطالبات للانضمام إلى البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين؛ لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتوجيهها نحو برامج إثرائية، منوها أن رحلة الموهوب تبدأ بخطوة التسجيل في البرنامج الوطني، الذي يُعد البوابة الأولى لاكتشاف القدرات الاستثنائية، والانطلاقة نحو برامج إثرائية متقدمة.