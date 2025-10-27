Icon

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٥ مساءً
“تعليم الرياض” يطلق معرض “إبداع 2026” بجامعة الإمام
المواطن - فريق التحرير

تحت رعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، تنطلق صباح غدٍ الثلاثاء فعاليات معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي”إبداع 2026م” الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وذلك في مبنى المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وسط مشاركة واسعة من الطلبة الموهوبين والمبتكرين.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع أن تنظيم المعرض يأتي استمرارًا للجهود الوطنية في دعم الموهوبين، وتأهيلهم للمسابقات العلمية والمعارض الإبداعية محليًا ودوليًا، مُبرزًا ما يحظى به طلبة المملكة من رعايةٍ واهتمامٍ مستمر من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، ومتابعةٍ من وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ومؤسسة موهبة في اكتشاف الموهوبين وتمكينهم.

وأشار “الزارع” إلى أن المعرض سيشهد استعراض أكثر من (250) مشروعًا علميًا مبتكرًا، يقدّمها نخبة من طلاب وطالبات التعليم العام في مختلف المسارات البحثية، لافتًا إلى أن لجان التحكيم المتخصصة ستعمل على تقييم المشاريع المتأهلة تمهيدًا لاختيار المتميز منها للمرحلة النهائية من “إبداع 2026”.

ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج النوعية التي تستهدف تعزيز التنافس العلمي، وتطوير مهارات البحث والابتكار، وصقل قدرات الطلبة الموهوبين، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار.

