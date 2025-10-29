تعليم الشمالية يعلن مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي بالمدارس

النفط يتراجع بنحو 2% مع تقييم أثر العقوبات على روسيا وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج توقعات بطقس مستقر اليوم على معظم المناطق اكتشاف مؤشر بيولوجي لتسارع شيخوخة الدماغ ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض افتتاح الحركة المرورية على تقاطع طريق الأمير نايف والطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة النفط يتراجع بنحو 2% وزير الطاقة: نحن من يملك الطاقة الأكثر موثوقية واستدامة في العالم ختام فعاليات ملتقى “دِراية 2 – وعي يحميك” بحائل ب
أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية، بدء العمل بتوقيت الدوام الشتوي، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل بتاريخ 2 نوفمبر 2025، في جميع مدارس المنطقة.
وقالت إدارة تعليم الشمالية عبر حسابها بمنصة إكس إنه سيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب عند الساعة الـ 7:30 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:45 صباحًا.