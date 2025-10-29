تعليم الشمالية يعلن مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي بالمدارس

أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية، بدء العمل بتوقيت الدوام الشتوي، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل بتاريخ 2 نوفمبر 2025، في جميع مدارس المنطقة.

التوقيت الشتوي

وقالت إدارة تعليم الشمالية عبر حسابها بمنصة إكس إنه سيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب عند الساعة الـ 7:30 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:45 صباحًا.