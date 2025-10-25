تعليم جازان يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس

رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض خلال أسبوع.. ضبط 22613 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف الأراضي البيضاء تحدد موعد انتهاء المهلة النظامية للتسجيل في الرياض واشنطن تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة العمل في النوبات الليلية قد يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كازاخستان منتدى الأفلام السعودي يوفّر للزوار استشارات مهنية في المجالات القانونية والمالية والفنية وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت العالم يقترب من القضاء على شلل الأطفال نهائيًا
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اعتماد تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة، بدءًا من يوم غدٍ الأحد.
وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون عند الساعة 7:00 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:15 صباحًا، داعيةً إلى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، ومتابعة تنفيذ التعليمات بما يضمن انضباط سير العملية التعليمية وفق المواعيد الجديدة، ويسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب والطالبات.