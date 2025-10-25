تعليم جازان يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اعتماد تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة، بدءًا من يوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون عند الساعة 7:00 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:15 صباحًا، داعيةً إلى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، ومتابعة تنفيذ التعليمات بما يضمن انضباط سير العملية التعليمية وفق المواعيد الجديدة، ويسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب والطالبات.