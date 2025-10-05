Icon

تعليم عسير يدعو الطلبة للمشاركة في أسبوع الفضاء العالمي 2025 Icon طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق Icon بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي Icon هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟ Icon الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة Icon المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا  Icon ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة Icon وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان Icon ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام Icon مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تعليم عسير يدعو الطلبة للمشاركة في أسبوع الفضاء العالمي 2025

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢١ صباحاً
تعليم عسير يدعو الطلبة للمشاركة في أسبوع الفضاء العالمي 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير جميع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية والعالمية إلى المشاركة في فعاليات “أسبوع الفضاء العالمي 2025″، الذي يُنفّذ خلال المدة من 4 إلى 10 أكتوبر 2025م؛ بهدف تعزيز الوعي العلمي والمعرفي لدى الطلبة، وتشجيعهم على الاهتمام بعلوم الفضاء واستكشافاته.

وأوضحت الإدارة أن هذه الفعالية، تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم مسارات الابتكار والعلوم والتقنية، وتمكين الطلبة من خوض تجارب علمية تُسهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم نحو مستقبل علمي واعد.

قد يهمّك أيضاً
200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم عن بُعد بتعليم عسير

200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم عن بُعد بتعليم عسير

اختتام برامج تدريب الطلاب بتعليم عسير وتكريم الزميل آل هطلاء

اختتام برامج تدريب الطلاب بتعليم عسير وتكريم الزميل آل هطلاء

ويُعد أسبوع الفضاء العالمي، أكبر فعالية سنوية تُعنى بالفضاء على مستوى العالم، إذ يسهم في بناء قدرات الأجيال المستقبلية من خلال إلهام الطلبة، وإبراز الدعم الشعبي لبرامج الفضاء، إضافةً إلى تثقيف المجتمع حول الأنشطة الفضائية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التوعية والتعليم المتعلق بعلوم الفضاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد