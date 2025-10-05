تعليم عسير يدعو الطلبة للمشاركة في أسبوع الفضاء العالمي 2025

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير جميع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية والعالمية إلى المشاركة في فعاليات “أسبوع الفضاء العالمي 2025″، الذي يُنفّذ خلال المدة من 4 إلى 10 أكتوبر 2025م؛ بهدف تعزيز الوعي العلمي والمعرفي لدى الطلبة، وتشجيعهم على الاهتمام بعلوم الفضاء واستكشافاته.

وأوضحت الإدارة أن هذه الفعالية، تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم مسارات الابتكار والعلوم والتقنية، وتمكين الطلبة من خوض تجارب علمية تُسهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم نحو مستقبل علمي واعد.

ويُعد أسبوع الفضاء العالمي، أكبر فعالية سنوية تُعنى بالفضاء على مستوى العالم، إذ يسهم في بناء قدرات الأجيال المستقبلية من خلال إلهام الطلبة، وإبراز الدعم الشعبي لبرامج الفضاء، إضافةً إلى تثقيف المجتمع حول الأنشطة الفضائية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التوعية والتعليم المتعلق بعلوم الفضاء.