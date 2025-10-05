تعليم عسير يدعو الطلبة للمشاركة في أسبوع الفضاء العالمي 2025 طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟ الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور
دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير جميع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية والعالمية إلى المشاركة في فعاليات “أسبوع الفضاء العالمي 2025″، الذي يُنفّذ خلال المدة من 4 إلى 10 أكتوبر 2025م؛ بهدف تعزيز الوعي العلمي والمعرفي لدى الطلبة، وتشجيعهم على الاهتمام بعلوم الفضاء واستكشافاته.
وأوضحت الإدارة أن هذه الفعالية، تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم مسارات الابتكار والعلوم والتقنية، وتمكين الطلبة من خوض تجارب علمية تُسهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم نحو مستقبل علمي واعد.
ويُعد أسبوع الفضاء العالمي، أكبر فعالية سنوية تُعنى بالفضاء على مستوى العالم، إذ يسهم في بناء قدرات الأجيال المستقبلية من خلال إلهام الطلبة، وإبراز الدعم الشعبي لبرامج الفضاء، إضافةً إلى تثقيف المجتمع حول الأنشطة الفضائية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التوعية والتعليم المتعلق بعلوم الفضاء.