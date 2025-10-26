Icon

مقياس موهبة

تعليم عسير يدعو للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
تعليم عسير يدعو للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
المواطن - فريق التحرير

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، طلاب وطالبات المنطقة من الموهوبين والموهوبات، إلى التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين “مقياس موهبة”، الذي يُعد أحد البرامج الوطنية الرائدة؛ الهادفة إلى اكتشاف ورعاية المبدعين في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التعليم، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وهيئة تقويم التعليم والتدريب «قياس».

ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب والطالبات؛ لإبراز مواهبهم، واستثمار إمكاناتهم، عبر مسارات علمية متخصصة، وتمكينهم من الالتحاق ببرامج إثرائية متقدمة، تهيئهم للمنافسة على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في بناء جيل مبدع، قادر على دعم مسيرة التنمية الوطنية.

وأكدت إدارة تعليم عسير أن المشاركة في البرنامج تمثل بوابة التميز، والانطلاق نحو مستقبل من الإبداع والابتكار، داعيةً أولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل عبر المنصات الرسمية للبرنامج، ضمن الجهود الهادفة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الموهوبين، ودعم رأس المال البشري المتميز.

