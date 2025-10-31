ليلة من العشق والطرب.. كاظم الساهر يغني للرياض تعليم مكة يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في المدارس ابتداءً من الأحد الرحى من أقدم الآلات في السعودية لطحن الحبوب فماذا تعرف عنها؟ مواقف الرياض تُفعّل المواقف المُدارة المجانية في حي العليا الغربي ما الإجراء المتبع حال فقدان الهوية الوطنية ثم العثور عليها؟ إحباط محاولة تهريب أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم بميناء الملك عبدالعزيز خطيب المسجد النبوي: المؤثر الحقيقي من ينفع الناس بعلمه وأخلاقه لا من يطلب الشهرة وعدد المتابعين خطيب المسجد الحرام: لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والطواف حولها أو الاستغاثة بأصحابها ضبط مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها بالشرقية السعودية تفوز برئاسة منظمة الإنتوساي لعام 2031
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس الحكومية والأهلية للبنين والبنات، بمختلف المراحل الدراسية داخل مدينة مكة المكرمة وخارجها، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 18 / 05 / 1447هـ.
وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ في تمام الساعة 7:15 صباحًا، وستنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:30 صباحًا. وشددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة لضمان الانضباط المدرسي والحفاظ على سلامة الطلبة.
وفيما يخص مدارس التعليم المستمر، أشارت إلى أنه ستبدأ الحصة الأولى لمدارس البنات في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بينما ستبدأ الحصة الأولى لمدارس البنين عند الساعة الخامسة مساءً، تماشيًا مع طبيعة الدراسة في هذه الفئة.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حرصها على تهيئة البيئة المدرسية لتتلاءم مع التغيرات المناخية لفصل الشتاء، مشيرة إلى أن تطبيق الدوام الشتوي يندرج ضمن خطة تنظيمية تضمن استمرار العملية التعليمية بانتظام وكفاءة.