تعليم مكة يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في المدارس ابتداءً من الأحد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس الحكومية والأهلية للبنين والبنات، بمختلف المراحل الدراسية داخل مدينة مكة المكرمة وخارجها، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 18 / 05 / 1447هـ.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ في تمام الساعة 7:15 صباحًا، وستنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:30 صباحًا. وشددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة لضمان الانضباط المدرسي والحفاظ على سلامة الطلبة.

وفيما يخص مدارس التعليم المستمر، أشارت إلى أنه ستبدأ الحصة الأولى لمدارس البنات في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بينما ستبدأ الحصة الأولى لمدارس البنين عند الساعة الخامسة مساءً، تماشيًا مع طبيعة الدراسة في هذه الفئة.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حرصها على تهيئة البيئة المدرسية لتتلاءم مع التغيرات المناخية لفصل الشتاء، مشيرة إلى أن تطبيق الدوام الشتوي يندرج ضمن خطة تنظيمية تضمن استمرار العملية التعليمية بانتظام وكفاءة.