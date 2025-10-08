تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران طلاب وطالبات التعليم العام للتسجيل والمشاركة في مسابقة “بيبراس موهبة 2025″، وهي مسابقة دولية تُعنى بتنمية مهارات الفكر المعلوماتي والمنطق والتفكير الحاسوبي بين طلبة المدارس، بالشراكة مع مؤسسة موهبة ووزارة التعليم.

بيبراس موهبة 2025

وتهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات الطلبة في تحليل المشكلات وحلّها باستخدام مفاهيم علمية وتقنية حديثة، والتدرّب على التفكير المعلوماتي من خلال مهام إلكترونية تفاعلية، بما يُسهم في نشر ثقافة الابتكار والبرمجة بين الطلاب والطالبات.

وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وتُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، فيما سيُعقد الاختبار الرسمي يوم 13 ديسمبر 2025م، ويُغلق التسجيل في الأول من ديسمبر 2025م عبر الموقع الرسمي للمسابقة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعليم نجران في تمكين الموهوبين والمبدعين من المشاركة في المنافسات المحلية والدولية، بما يعزز من دور التعليم في إعداد جيل مبدع يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.