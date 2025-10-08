Icon

القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم 2026 Icon رئيس وزراء فرنسا المستقيل: حكومة جديد خلال 48 ساعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران طلاب وطالبات التعليم العام للتسجيل والمشاركة في مسابقة “بيبراس موهبة 2025″، وهي مسابقة دولية تُعنى بتنمية مهارات الفكر المعلوماتي والمنطق والتفكير الحاسوبي بين طلبة المدارس، بالشراكة مع مؤسسة موهبة ووزارة التعليم.

بيبراس موهبة 2025

وتهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات الطلبة في تحليل المشكلات وحلّها باستخدام مفاهيم علمية وتقنية حديثة، والتدرّب على التفكير المعلوماتي من خلال مهام إلكترونية تفاعلية، بما يُسهم في نشر ثقافة الابتكار والبرمجة بين الطلاب والطالبات.

قد يهمّك أيضاً
تعليم نجران يشترط تفعيل تطبيق توكلنا لدخول مقراته

تعليم نجران يشترط تفعيل تطبيق توكلنا لدخول مقراته

تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الصيفي لمدارس المنطقة

تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الصيفي لمدارس المنطقة

وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وتُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، فيما سيُعقد الاختبار الرسمي يوم 13 ديسمبر 2025م، ويُغلق التسجيل في الأول من ديسمبر 2025م عبر الموقع الرسمي للمسابقة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعليم نجران في تمكين الموهوبين والمبدعين من المشاركة في المنافسات المحلية والدولية، بما يعزز من دور التعليم في إعداد جيل مبدع يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فتح باب التسجيل في مسابقة “بيبراس موهبة”
السعودية اليوم

فتح باب التسجيل في مسابقة “بيبراس موهبة”

السعودية اليوم