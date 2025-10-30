وظائف شاغرة لدى هيئة السياحة وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل 19 وظيفة شاغرة في فروع شركة PARSONS موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة نوفمبر بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض الأحد القادم الصناعة تصدر 85 رخصة تعدينية جديدة خلال سبتمبر الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، مواعيد الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة، بدءًا من يوم الأحد المقبل.
وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:15 صباحًا، فيما تنطلق الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحًا، مؤكدةً أهمية الالتزام بالمواعيد؛ لضمان انتظام العملية التعليمية، وسلامة الطلاب والطالبات.