تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، مواعيد الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:15 صباحًا، فيما تنطلق الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحًا، مؤكدةً أهمية الالتزام بالمواعيد؛ لضمان انتظام العملية التعليمية، وسلامة الطلاب والطالبات.