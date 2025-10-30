Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس
المواطن - فريق التحرير

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، مواعيد الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:15 صباحًا، فيما تنطلق الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحًا، مؤكدةً أهمية الالتزام بالمواعيد؛ لضمان انتظام العملية التعليمية، وسلامة الطلاب والطالبات.

