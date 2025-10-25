لماذا الوقت يمضي سريعاً؟.. دراسة توضح محتالون ينصبون على نائبة أمريكية ويسلبونها 4.4 آلاف دولار القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين تفعيل المصليات المتنقلة بالمتنزهات والأماكن العامة بنجران فيديو.. طفل يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة 45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة جزر البرك.. وجهة عسير البحرية تزهو بتنوّعها الأحيائي وسحرها الطبيعي مقتل وإصابة 13 شخصًا في إطلاق نار خلال حفلة بنورث كارولاينا أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود
فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران المصليات المتنقلة بالمتنزهات والحدائق والأماكن العامة، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المتنزهين والزوار.
وتوزعت المصليات المتنقلة على متنزهات الملك فهد الوطني بغابة سقام، والأمير جلوي بن مساعد في أبا رشاش؛ بهدف خدمة أفراد المجتمع وتسهيل أدائهم لصلاة الجماعة في وقتها، وكذلك تقديم التوعية الدينية وتعزيز الأمن الفكري وقيم الوسطية والاعتدال بين أفراد المجتمع.