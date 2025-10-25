تفعيل المصليات المتنقلة بالمتنزهات والأماكن العامة بنجران

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران المصليات المتنقلة بالمتنزهات والحدائق والأماكن العامة، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المتنزهين والزوار.

وتوزعت المصليات المتنقلة على متنزهات الملك فهد الوطني بغابة سقام، والأمير جلوي بن مساعد في أبا رشاش؛ بهدف خدمة أفراد المجتمع وتسهيل أدائهم لصلاة الجماعة في وقتها، وكذلك تقديم التوعية الدينية وتعزيز الأمن الفكري وقيم الوسطية والاعتدال بين أفراد المجتمع.