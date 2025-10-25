Icon

تفعيل المصليات المتنقلة بالمتنزهات والأماكن العامة بنجران

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٥ مساءً
تفعيل المصليات المتنقلة بالمتنزهات والأماكن العامة بنجران
المواطن - فريق التحرير

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران المصليات المتنقلة بالمتنزهات والحدائق والأماكن العامة، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المتنزهين والزوار.

وتوزعت المصليات المتنقلة على متنزهات الملك فهد الوطني بغابة سقام، والأمير جلوي بن مساعد في أبا رشاش؛ بهدف خدمة أفراد المجتمع وتسهيل أدائهم لصلاة الجماعة في وقتها، وكذلك تقديم التوعية الدينية وتعزيز الأمن الفكري وقيم الوسطية والاعتدال بين أفراد المجتمع.

