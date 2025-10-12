تفعيل اليوم العالمي للبصر في معرض الصقور والصيد السعودي

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
فعّلت اللجنة الوطنية لمكافحة العمى “لِمع” ومؤسسة عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الإنسانية فعاليات اليوم العالمي للبصر 2025، خلال مشاركتهما في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي للعام الثاني على التوالي، والذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.
وخلال الفعالية، أجرت فحوصات شاملة للعين لأكثر من 3000 زائر، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع ونشر ثقافة الفحص الدوري للعين للمساهمة في خفض معدلات الإعاقة البصرية في المملكة.
كما تم توزيع كتيبات ومواد توعوية حول أمراض العيون وطرق الوقاية منها، إلى جانب عرض فيلم توعوي مرئي يسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر للحفاظ على صحة العين.
ويأتي هذا النشاط في إطار دور المسؤولية الاجتماعي لنادي الصقور السعودي في تعزيز القيم الإنسانية ودعم المبادرات المجتمعية التي تُسهم في تمتين النسيج الاجتماعي، وانطلاقًا من مسؤوليته في الإسهام التنموي لخدمة المجتمع من خلال برامجه وأنشطته الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما تأتي مشاركة مؤسسة عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الإنسانية تأكيدًا على التزامها بدعم الجهود الوطنية في مكافحة الإعاقة البصرية، من خلال برامج الرعاية والتأهيل والعلاج، ودعم الأبحاث والدراسات والمبادرات الإنسانية، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الهادفة لرفع الوعي بالإعاقة البصرية وترسيخ ثقافة الفحص الدوري للعين، بما يسهم في تمكين أفراد المجتمع للحد من الإعاقة البصرية .