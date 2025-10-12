Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تفعيل اليوم العالمي للبصر في معرض الصقور والصيد السعودي

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٧ مساءً
تفعيل اليوم العالمي للبصر في معرض الصقور والصيد السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فعّلت اللجنة الوطنية لمكافحة العمى “لِمع” ومؤسسة عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الإنسانية فعاليات اليوم العالمي للبصر 2025، خلال مشاركتهما في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي للعام الثاني على التوالي، والذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.

وخلال الفعالية، أجرت فحوصات شاملة للعين لأكثر من 3000 زائر، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع ونشر ثقافة الفحص الدوري للعين للمساهمة في خفض معدلات الإعاقة البصرية في المملكة.

قد يهمّك أيضاً
متاحف ومعارض ثقافية وفنية تراثية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024

متاحف ومعارض ثقافية وفنية تراثية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024

أكثر من 350 عارضًا في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

أكثر من 350 عارضًا في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

كتيبات ومواد توعوية

كما تم توزيع كتيبات ومواد توعوية حول أمراض العيون وطرق الوقاية منها، إلى جانب عرض فيلم توعوي مرئي يسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر للحفاظ على صحة العين.

ويأتي هذا النشاط في إطار دور المسؤولية الاجتماعي لنادي الصقور السعودي في تعزيز القيم الإنسانية ودعم المبادرات المجتمعية التي تُسهم في تمتين النسيج الاجتماعي، وانطلاقًا من مسؤوليته في الإسهام التنموي لخدمة المجتمع من خلال برامجه وأنشطته الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تأتي مشاركة مؤسسة عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الإنسانية تأكيدًا على التزامها بدعم الجهود الوطنية في مكافحة الإعاقة البصرية، من خلال برامج الرعاية والتأهيل والعلاج، ودعم الأبحاث والدراسات والمبادرات الإنسانية، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الهادفة لرفع الوعي بالإعاقة البصرية وترسيخ ثقافة الفحص الدوري للعين، بما يسهم في تمكين أفراد المجتمع للحد من الإعاقة البصرية .

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
السعودية اليوم

التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد...

السعودية اليوم
أكثر من 700 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي 2025 خلال 10 أيام
السعودية اليوم

أكثر من 700 ألف زائر لمعرض الصقور...

السعودية اليوم
بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور والصيد السعودي
السعودية اليوم

بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا...

السعودية اليوم
أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
السعودية اليوم

أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الصقور...

السعودية اليوم
بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور
السعودية اليوم

بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا...

السعودية اليوم
40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
السعودية اليوم

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق...

السعودية اليوم