عبر مركز قياس

تقويم التعليم توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٠ مساءً
تقويم التعليم توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات
المواطن - فريق التحرير

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتفصيل خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر المركز الوطني للقياس.

الاستعلام عن نتائج الاختبارات

وأوضحت تقويم التعليم، عبر حسابها العناية بالمستفيدين عبر منصة إكس، أن الخدمة تمكن المستفيد من الاطلاع على جميع نتائج الاختبارات السابقة من خلال ملف المستفيد الشخصي.

وأضافت أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات بالدخول إلى منصة نفاذ، وتسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

