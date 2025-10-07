كرسي د. المهنا يدشن الجلسات الحوارية بلقاء الأمير تركي الفيصل تقويم التعليم توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات أمير الشرقية يرعى غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025 تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود انهيار أرضي يجرف حافلة ويودي بحياة 15 شخصًا بالهند الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ولي العهد يستعرض هاتفيًا المستجدات الإقليمية مع ملك الأردن عملية نوعية تحبط تهريب 29.4 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتفصيل خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر المركز الوطني للقياس.
وأوضحت تقويم التعليم، عبر حسابها العناية بالمستفيدين عبر منصة إكس، أن الخدمة تمكن المستفيد من الاطلاع على جميع نتائج الاختبارات السابقة من خلال ملف المستفيد الشخصي.
وأضافت أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات بالدخول إلى منصة نفاذ، وتسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.
