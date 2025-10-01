Icon

القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين Icon إطلاق منصة لإصدار تراخيص نُزل الضيافة المؤقتة بمكة والمدينة خلال موسم الحج Icon السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا Icon حساب المواطن: يُصرف الدعم للمستقل بناءً على مجموع دخله Icon مدير سناب شات السعودية لـ “المواطن”: نشعر أن لدينا واجبًا للاستثمار في السوق بشكل أكبر Icon قفزة بـ14% في إيرادات السياحة المغربية Icon تسلا توازي العالم.. قيمة سوقية تضاهي جميع شركات السيارات مجتمعة Icon أوبك تنفي تقارير عن خطط لزيادة إنتاج النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تقييم تعلن منصة المرجع السعري للمركبات

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢١ مساءً
تقييم تعلن منصة المرجع السعري للمركبات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، عن منصة المرجع السعري للمركبات “مَرجِع”، وهي منصة إلكترونية مرجعية موحدة على المستوى الوطني، تتيح للأفراد والجهات الحكومية وشركات التأمين والتمويل والأفراد الحصول على أسعار استرشادية للمركبات، متوافقة مع التغيرات المستمرة في السوق.

وتهدف الهيئة إلى أن تكون منصة “مَرجِع”، مرجعًا استرشاديًا لأسعار المركبات في المملكة، وتسهم في توحيد مرجعية التسعير لقطاع السيارات، ومساعدة المستفيدين لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، بعيدًا عن التسعيرات العشوائية والتفاوتات غير المبررة في الأسعار.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لتضرر مركبات ومبانٍ جراء أمطار جدة

لقطات لتضرر مركبات ومبانٍ جراء أمطار جدة

صور.. 15 إصابة جراء تصادم 10 مركبات بسبب الغبار في الأردن

صور.. 15 إصابة جراء تصادم 10 مركبات بسبب الغبار في الأردن

وأكّدت الهيئة أن منصة “مَرجِع” توفر أسعارًا استرشادية للمركبات الجديدة والمستعملة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، عبر واجهات مستخدم مصممة بعناية، تتيح للمستفيد الوصول إلى الخدمة بيسر وسرعة، سواءً من خلال إدخال الرقم التسلسلي للمركبة أو عبر بياناتها الأساسية، مما يجعل تجربة التقييم واضحة وسلسة للجميع، وتقوم المنصة على جمع بيانات المركبات من مصادر متعددة وموثوقة تشمل السجلات الحكومية، والمعلومات الفعلية مثل المسافة المقطوعة وسجل الحوادث وتاريخ الملكيات، وتُحلَّل هذه البيانات بدقة قبل أن تُعرض للمستخدم سعرًا استرشاديًا فوريًا للمركبة.

ودعت الهيئة للراغبين للاستفادة من خدمات المنصة بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://marjea.taqeem.gov.sa/.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد