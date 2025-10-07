تمساح عملاق يختطف امرأة أثناء استحمامها في النهر رئيسة بلدية ألمانية تتعرض للطعن الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا.. غدًا الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة شفهية لملك المغرب الصحة توضح خطوات العناية بالنفس بعد الصدمة كرسي د. المهنا يدشن الجلسات الحوارية بلقاء الأمير تركي الفيصل تقويم التعليم توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات أمير الشرقية يرعى غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025 تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود انهيار أرضي يجرف حافلة ويودي بحياة 15 شخصًا بالهند
هاجم تمساح عملاق، امرأة تبلغ من العمر 55 عاماً وسحبها إلى نهر خاراسروتا في ولاية أوديشا الهندية، مما أثار الذعر بين سكان القرية.
وأوضحت صحيفة “إنديا توداي”، أن الحادث وقع، أثناء ذهاب الضحية، ساوداميني مهالا، إلى النهر للاستحمام.
وتفصيلاً، أظهر مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي التمساح وهو يجر المرأة في مجرى النهر، بينما يصرخ القرويون من فوق جسر قريب، غير قادرين على التدخل في الوقت المناسب.
ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣିନେଲା କୁମ୍ଭୀର । ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର କନ୍ତିଆ ଗାଁରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣିନେଲା । ନିଖୋଜ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି ବନବିଭାଗ ।#Crocodile #Terror #River #Woman #Missing #OTV pic.twitter.com/Wcm8omCvlk
— ଓଟିଭି (@otvkhabar) October 6, 2025
وقال شهود عيان إن التمساح هاجم ساوداميني بشكل مفاجئ، مما أثار دهشة الجميع. وعلى الرغم من جهود السكان المحليين الذين سارعوا إلى المكان، لم يتمكنوا من إنقاذها من بين فكي التمساح العملاق.