أمام الأهالي في الهند

تمساح عملاق يختطف امرأة أثناء استحمامها في النهر

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
تمساح عملاق يختطف امرأة أثناء استحمامها في النهر
المواطن - فريق التحرير

هاجم تمساح عملاق، امرأة تبلغ من العمر 55 عاماً وسحبها إلى نهر خاراسروتا في ولاية أوديشا الهندية، مما أثار الذعر بين سكان القرية.

وأوضحت صحيفة “إنديا توداي”، أن الحادث وقع، أثناء ذهاب الضحية، ساوداميني مهالا، إلى النهر للاستحمام.

تمساح يختطف امرأة

وتفصيلاً، أظهر مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي التمساح وهو يجر المرأة في مجرى النهر، بينما يصرخ القرويون من فوق جسر قريب، غير قادرين على التدخل في الوقت المناسب.

وقال شهود عيان إن التمساح هاجم ساوداميني بشكل مفاجئ، مما أثار دهشة الجميع. وعلى الرغم من جهود السكان المحليين الذين سارعوا إلى المكان، لم يتمكنوا من إنقاذها من بين فكي التمساح العملاق.

