Icon

نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي من سلطنة عمان لاستكمال علاجه بالمملكة Icon تناول الكاجو يوميًا يقلل الإجهاد التأكسدي ويحسن مؤشرات السمنة Icon وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب Icon وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور Icon اللواء المربع: هدفنا الوصول لـ 100% من الخدمات المؤتمتة عبر منصة أبشر Icon مسام ينزع 1.190 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon هزة أرضية تضرب جنوب إيران Icon برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يدشّن 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر أبشر Icon وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

تناول الكاجو يوميًا يقلل الإجهاد التأكسدي ويحسن مؤشرات السمنة

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
تناول الكاجو يوميًا يقلل الإجهاد التأكسدي ويحسن مؤشرات السمنة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة فورتاليزا البرازيلية، أن تناول الكاجو بانتظام قد يسهم في تحسين صحة المراهقين المصابين بالسمنة، دون الحاجة إلى اتباع أنظمة غذائية صارمة أو ممارسة نشاط بدني مكثف.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nutrition Research، أن التجربة شملت 142 طالبًا من مدينة فورتاليزا، قُسِّمُوا إلى مجموعتين: الأولى تناولت (30) غرامًا من الكاجو المحمص يوميًا إلى جانب تلقي إرشادات غذائية، بينما اقتصرت المجموعة الثانية على الاستشارات الغذائية فقط دون تناول المكسرات.

قد يهمّك أيضاً
الكاجو يتسبب في حرب بدولة إفريقية

الكاجو يتسبب في حرب بدولة إفريقية

البيئة تعلن عن نجاح زراعة الكاجو في المملكة

البيئة تعلن عن نجاح زراعة الكاجو في المملكة

الكاجو يقلل الإجهاد التأكسدي

وبعد مرور 12 أسبوعًا، سجلت المجموعة الأولى انخفاضًا ملحوظًا في محيط الخصر ومستويات الإجهاد التأكسدي، رغم أن الوزن الكلي للمشاركين لم يشهد تغيرًا كبيرًا، وهو ما أثار اهتمام الباحثين.

ويرى العلماء أن هذه النتائج تعود إلى احتواء الكاجو على نسب عالية من الدهون غير المشبعة، والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة، التي تسهم في تقليل تراكم الدهون الحشوية وحماية الخلايا من التلف.

وأكد الباحثون أن إدراج الكاجو ضمن النظام الغذائي للمراهقين يمكن أن يشكل وسيلة طبيعية ومنخفضة التكلفة للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض الأيضية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أشارت دراسات سابقة إلى أن الكاجو يعزز المناعة، ويخفض مستويات الكوليسترول الضار، وينشط عمليات استقلاب البروتينات والأحماض الدهنية، مما يجعله خيارًا غذائيًا صحيًا متعدد الفوائد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد