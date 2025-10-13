Icon

تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على عسير

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على عسير
المواطن - فريق التحرير

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة, تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك, والأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض, تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

 

