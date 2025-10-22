تنبيه من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية على منتجات HP

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تنبيهًا يوصي المستخدمين بضرورة إجراء التحديثات الأمنية العاجلة على منتجات HP.

وأوصى المركز عبر حسابه بمنصة إكس، بتحديث المنتجات المتأثرة، لضمان حمايتهم من المخاطر الأمنية المحتملة لهذه التحديثات، وذلك من خلال الرابط التالي هنا.