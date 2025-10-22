تنبيه من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية على منتجات HP

إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان الليث.. وجهة بحرية واعدة تجمع بين الأصالة والتنوّع البيئي الفريد كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا لأول مرة منذ شهور سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات 339 مبتعثًا سعوديًا يدرسون الأمن السيبراني بأكثر من 85 جامعة أمريكية توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وضباب على عدة مناطق تحذير.. تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري
وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تنبيهًا يوصي المستخدمين بضرورة إجراء التحديثات الأمنية العاجلة على منتجات HP.
وأوصى المركز عبر حسابه بمنصة إكس، بتحديث المنتجات المتأثرة، لضمان حمايتهم من المخاطر الأمنية المحتملة لهذه التحديثات، وذلك من خلال الرابط التالي هنا.