تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية.