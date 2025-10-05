تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل

ضبط مقيمين مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في تبوك أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر موعد انتخابات مجلس النواب في مصر التدريب التقني: 76 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية
نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية.