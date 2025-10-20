Icon

تنبيه من رياح شديدة تحجب الرؤية على حائل

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير, في حين تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك, على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية, ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

