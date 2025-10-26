Icon

تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
أما حالة الرياح السطحية الخليج العربي ستكون -بمشيئة الله تعالى- شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 27 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

