تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح النشطة على محافظتي القريات وطبرجل غدًا الجمعة.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر القريات وطبرجل من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب رياح نشطة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 06:00 م من مساء الجمعة.