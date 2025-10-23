تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل لماذا يؤثر نقص فيتامين D على النساء أكثر من الرجال؟ ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي “المجاهدين” تحتفي بتخريج 126 فردًا من دورة التأهيل الأساسي الدين الأمريكي يتجاوز 38 تريليون دولار الأمم المتحدة: آن الأوان لإنهاء أقدم صراع في الشرق الأوسط الدعم السريع يستهدف مطار الخرطوم مجددًا بطائرات مسيرة حساب المواطن: 4 أسباب لعدم صرف الدعم للمستفيد صعود “غار حراء”.. تجربة سياحية وثقافية تثري الزائرين مدير الدفاع المدني يقف على جاهزية مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح النشطة على محافظتي القريات وطبرجل غدًا الجمعة.
وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر القريات وطبرجل من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب رياح نشطة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 06:00 م من مساء الجمعة.