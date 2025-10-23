Icon

تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح النشطة على محافظتي القريات وطبرجل غدًا الجمعة.
وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر القريات وطبرجل من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب رياح نشطة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 06:00 م من مساء الجمعة.

