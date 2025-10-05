تنبيه من هطول أمطار وجريان للسيول في جازان جداول الحصص اليومية للأسبوع الدراسي السابع زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب سواحل اليابان الصين تجلي 150 ألف شخص جراء إعصار ماتمو تعليم عسير يدعو الطلبة للمشاركة في أسبوع الفضاء العالمي 2025 طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟ الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جازان ومحافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، وهروب، وبيش، والدرب، ومركز الفطيحة.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.