تنبيه من هطول أمطار وجريان للسيول في جازان

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جازان ومحافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، وهروب، وبيش، والدرب، ومركز الفطيحة.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.