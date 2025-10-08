توافد جماهيري كثيف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 السعودية تطرح نموذجها الريفي المستدام في معرض “فاو” العالمي بالفيديو.. الأخضر يتقدم على إندونيسيا في الشوط الأول “الأوقاف” تعلن توزيع أرباح عن العام المالي 2024م السعودية تشدد على أهمية معالجة جذور الأزمات الإنسانية وتدعو لتعزيز تقاسم الأعباء الدولية انطلاق الحملة الوطنية لتطبيق توكلنا.. 34 مليون مستخدم في السعودية ترامب يهاجم رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي: ينبغي أن يكونا في السجن تعديل آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدول الخليج.. وموعد التطبيق بالمملكة البلديات والإسكان تعتمد القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية إجراءات الوقاية من الدودة الحلزونية لحماية الثروة الحيوانية
توافدت أعداد كبيرة من محبي الثقافة والكتاب على معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 في يومه السابع، من مختلف الأعمار والاهتمامات؛ وأدت إلى امتلاء أروقة المعرض بالحركة والنشاط الثقافي المتواصل.
ورُصدت صفوف طويلة أمام بوابات المعرض، فيما امتلأت القاعات المخصصة للندوات والمحاضرات بالحضور، وسط أجواء ثقافية تعكس الشغف المتزايد بالقراءة والمعرفة.
وعبّر عدد من الزوار عن سعادتهم بهذا الحراك الثقافي، مشيدين بتنوع الفعاليات وثراء المحتوى المعروض.
وكثّف منظمو المعرض جهودهم لتنظيم الحشود وتسهيل حركة الزوار، عبر فتح ممرات إضافية وتفعيل نقاط إرشاد داخل المعرض.
ويُتوقع أن يستمر الإقبال الجماهيري خلال الأيام القادمة، خاصة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، مما يعكس مكانة المعرض أحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة.