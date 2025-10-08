توافد جماهيري كثيف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025

توافدت أعداد كبيرة من محبي الثقافة والكتاب على معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 في يومه السابع، من مختلف الأعمار والاهتمامات؛ وأدت إلى امتلاء أروقة المعرض بالحركة والنشاط الثقافي المتواصل.

ورُصدت صفوف طويلة أمام بوابات المعرض، فيما امتلأت القاعات المخصصة للندوات والمحاضرات بالحضور، وسط أجواء ثقافية تعكس الشغف المتزايد بالقراءة والمعرفة.

وعبّر عدد من الزوار عن سعادتهم بهذا الحراك الثقافي، مشيدين بتنوع الفعاليات وثراء المحتوى المعروض.

وكثّف منظمو المعرض جهودهم لتنظيم الحشود وتسهيل حركة الزوار، عبر فتح ممرات إضافية وتفعيل نقاط إرشاد داخل المعرض.

ويُتوقع أن يستمر الإقبال الجماهيري خلال الأيام القادمة، خاصة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، مما يعكس مكانة المعرض أحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة.