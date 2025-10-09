توجيه عاجل من أمير القصيم في واقعة تسيلم جثمان بالخطأ بمستشفى الرس

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقق من الإجراءات المتخذة في واقعة خطأ تسليم جثمان بمستشفى محافظة الرس.
وتضمن التوجيه، وفقا لما أعلنته إمارة منطقة القصيم، عبر حسابها في منصة إكس، الرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج بشكل عاجل، ومحاسبة المقصرين وفقًا للأنظمة والتعليمات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.
كما تضمن التوجيه “التأكيد على أهمية تطبيق أعلى معايير الدقة والمسؤولية في الإجراءات الطبية والإدارية المرتبطة بحقوق المرضى وذويهم”.
