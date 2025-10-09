توجيه عاجل من أمير القصيم في واقعة تسيلم جثمان بالخطأ بمستشفى الرس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقق من الإجراءات المتخذة في واقعة خطأ تسليم جثمان بمستشفى محافظة الرس.

محاسبة المقصرين

وتضمن التوجيه، وفقا لما أعلنته إمارة منطقة القصيم، عبر حسابها في منصة إكس، الرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج بشكل عاجل، ومحاسبة المقصرين وفقًا للأنظمة والتعليمات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.

كما تضمن التوجيه “التأكيد على أهمية تطبيق أعلى معايير الدقة والمسؤولية في الإجراءات الطبية والإدارية المرتبطة بحقوق المرضى وذويهم”.