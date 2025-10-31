Icon

توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضح تطبيق توكلنا أنه يمكن تغيير كلمة المرور من خلال صفحة تسجيل الدخول ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم ثم النقر على أيقونة هل نسيت كلمة المرور.

وتابع توكلنا في سياق آخر أن طلب إثبات العنوان الوطني هي خدمة تتيح الحصول على إثبات العنوان الوطني إلكترونيًا، ولمزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع الجهة المقدمة للخدمة من خلال أيقونة السماعة في صفحة الخدمة الرئيسية.

يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويمكن استعراض الخدمات عبر “توكلنا” بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره التطبيق من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميل التطبيق عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.

 

