سوق حِرفة يُعيد ذاكرة الأسواق الشعبية في جازان بروح عصرية الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور سلمان للإغاثة يوزّع 932 حقيبة إيوائية في ريف دمشق أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها العشّة الجازانية.. دفءُ البساطة وعراقةُ المكان FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان
أوضح تطبيق توكلنا أنه يمكن تغيير كلمة المرور من خلال صفحة تسجيل الدخول ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم ثم النقر على أيقونة هل نسيت كلمة المرور.
وتابع توكلنا في سياق آخر أن طلب إثبات العنوان الوطني هي خدمة تتيح الحصول على إثبات العنوان الوطني إلكترونيًا، ولمزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع الجهة المقدمة للخدمة من خلال أيقونة السماعة في صفحة الخدمة الرئيسية.
يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويمكن استعراض الخدمات عبر “توكلنا” بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره التطبيق من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميل التطبيق عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.